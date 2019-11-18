18-24 Kasım haftalık burç yorumları

İKİZLER: 18-24 Kasım İkizler haftalık burç yorumlarına göre, egemen gezegeniniz olan Merkür nedeniyle anlaşmalar, sözleşmeler veya diğer önemli fırsatlar hakkındaki hiçbir şeyi almayın. Önemli bir şeyi imzalamak için 20 Kasım'a kadar bekleyebilirseniz, bu daha akıllıca bir hamle olabilir. Bunu yapamazsanız, her seferinde bir adım atmanız gerekir, çünkü o tarih gelmeden önce çok şey değişebilir. Salı, olası bir romantizmle ilgili bir ihtilaf getirebilir. Birine yaklaşma arzusu hissedebilir ve bu süreçte acele etmek isteyebilirsiniz. Ancak, bir sevgiyi kendi kararlarını vermesi için yeterli alan tanırsanız daha avantajlı çıkarsınız. Eğer masaya pratik fikirler getirebiliyorsanız, ticari işlerinizde veya şirketinizde potansiyel bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcı çözümleri mantıklı seçeneklerle birleştirmek sizi çok daha ileri götürebilir. Son olarak, bu hafta sonu sizin için dikkatli bir değerlendirme gerektiren bir öneriniz olabilir.