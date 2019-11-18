18-24 Kasım haftalık burç yorumları
18-24 Kasım haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu için neler söylüyor? Bu hafta Merkür retrosu sona eriyor, Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Merkür ve Mars'ın hareketi 18-24 Kasım haftasında hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte 18-24 Kasım haftalık burç yorumları aşk, ilişki, kariyer, sağlık falının detayları.
18-24 Kasım haftalık burç yorumları hangi burç için neler söylüyor? Bu hafta Merkür gerilemesi son buluyor. Özellikle bu hafta burçlar için Salı ve Cuma günleri önemli. Mars hareket burçları etkileyecek. 18-24 Kasım haftasında salı günü Mars Plüto hareketi başlıyor. Merkür gerilemesinin son bulmasıyla aksaklıklar geride kalacak ve tüm burçlar rahat bir nefes alacak. Yarım kalan işleri tamamlamak, planları hayata geçirmek için bazı burçlar şanslı. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için 18-24 Kasım haftalık burç yorumlarının detayları, aşk, iş, kariyer ve sağlık falı yorumları.
KOÇ: 18-24 Kasım Koç burcu haftalık yorumlarına göre, bu hafta yolunuzu tıkayan engellerin üstesinden gelmeye kararlı olarak başlayacaksınız sevgili Koçlar. Bu hafta Koç burçları için Salı günü önemli. Koçlar salı gün Mars'ın hareketinden etkilenmeye başlayacak. Ve yine de, Terazi'deki ateşli Mars ile, eğer mümkünse bir uzlaşmaya açık olabilirsiniz. Eğer otorite içinde biri tarafından ele geçirildiğinizi hissediyorsanız isyankar olabilirsiniz, ancak bunu yapma şekliniz açık olmayabilir. İş dünyası işleri, biraz hayal gücü ve sıkı çalışma sayesinde yeni bir seviyeye geçebilir. İş girişimlerinizi bir üst seviyeye çıkarmak için bir hayaliniz varsa, bunu yapmak için iyi bir zaman.Ortaklık, hisse senedi alma gibi alanlarda şans yaşayabilirsiniz. Konuşmalar bu hafta sonu derin ve yoğun olabilir. 21 Kasım'da Merkür gerilemesinin son bulmasıyla Koçlar seyahatlere başlayabilir.
BOĞA: 18-24 Kasım haftasında son bulan Merkür gerilemesi ve Güneş'in hareketiyle Boğalar devam eden sorunlarını çözerek bir ilişki geliştirme olanağı yakalayacaklar. Aslında, halen gerileme aşamasında olan Merkür, önemli bir sorunu çözmenize yardımcı olabilecek yapıcı tartışmalarla çakışabilir. Ancak şanslısınız Salı günü işler olay olacak, çünkü Mars size yardımcı olacak. İstedikleriniz ve başkasının istediği şeyler çok farklı olabilir. Uzlaşabilirsin, ama gerçekten istiyor musun bunu iyi düşünün! Önümüzdeki hafta aynı zamanda seyahat planlarına şekil verme ve bazı altın şanslar yakalamak için uygun. Rüya gibi Neptün'e bağlanan Satürn ile, hepsinden uzak durma ya da yeni seçenekleri keşfetme şansı iyi olabilir. Hafta sonu senin sırların ortaya çıkabilir. Romantik bir ilişki eğiliminiz varsa, konuşmak sizi daha da yakınlaşabilir. Bu hafta konuşmaya açık olun.
İKİZLER: 18-24 Kasım İkizler haftalık burç yorumlarına göre, egemen gezegeniniz olan Merkür nedeniyle anlaşmalar, sözleşmeler veya diğer önemli fırsatlar hakkındaki hiçbir şeyi almayın. Önemli bir şeyi imzalamak için 20 Kasım'a kadar bekleyebilirseniz, bu daha akıllıca bir hamle olabilir. Bunu yapamazsanız, her seferinde bir adım atmanız gerekir, çünkü o tarih gelmeden önce çok şey değişebilir. Salı, olası bir romantizmle ilgili bir ihtilaf getirebilir. Birine yaklaşma arzusu hissedebilir ve bu süreçte acele etmek isteyebilirsiniz. Ancak, bir sevgiyi kendi kararlarını vermesi için yeterli alan tanırsanız daha avantajlı çıkarsınız. Eğer masaya pratik fikirler getirebiliyorsanız, ticari işlerinizde veya şirketinizde potansiyel bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcı çözümleri mantıklı seçeneklerle birleştirmek sizi çok daha ileri götürebilir. Son olarak, bu hafta sonu sizin için dikkatli bir değerlendirme gerektiren bir öneriniz olabilir.