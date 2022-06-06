1770 numaralı mezardaki korkunç sır açığa çıktı! 200 milyon liralık vurgun yapılmış
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde hiç velenmeyen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ölümü filmlere konu olacak bir olayın ortaya çıkmasına neden oldu. Yenisoy, Ankara'ya getirilerek bir evde ölecek hale gelene kadar tutuldu. Koronavirüsten öldükten sonra da deniz kenarındaki 200 milyonluk arazisi, noterden satış vekaletnamesi aldığını ileri süren bir kişi tarafından yeni kurulan bir şirkete 20 milyon liraya satıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı konusunda yüksek lisans eğitimini yaptıktan sonra 1976 yılında memleketine döndü. O dönem köy olan ve sarp olması nedeniyle kimsenin yerleşmediği Faralya Mahallesinde araziler satın alan Yenisoy, yerli ve yabancı turistlere rehberlik, sağlıklı beslenme uzmanlığı, yoga ve enerji danışmanlığı yaptı. 5 kuzeni dışında başkaca akrabası olmayan Yenisoy, o akrabalarıyla da Ankara'ya geldiğinde zamanlarda görüştü.
Yenisoy'un yakınlarına, geçen yıl Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olduğu için vergi borcu ödenmesi yapmaları konusunda bildirim geldi. Yenisoy'a uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada, Yenisoy'un 8 Mayıs 2021'de öldüğünü, kimsesizler mezarlığına defnedildiğini, 200 milyonluk arazisinin de bir vekaletname ile satıldığını öğrendi. Yenisoy'un Fethiye'deki bir bankadan açılan hesabında 10 milyon bulunduğu öğrenen yakınları asıl şoku, Yenisoy'un ölmeden bir gün önce yoğun bakımda yatarken, öldüğü gün ve sonrasında yapılan para transferlerini görünce yaşadı.
200 milyon liralık arazi 20 milyona satılmış! Hesaba 20 milyon gelmiş
Erdal Yenisoy'un yakınlarının yaşadığı şok bununla da kalmadı. Yenisoy'un Fethiye'de Faralya Mahallesindeki deniz kenarında bulunan yaklaşık 200 milyon değerindeki arazisinin tapuda değeri 20 milyon gösterilerek 21 Ocak 2021'de Yenisoy'un noterden vekalet aldığı anlaşılan Haydar Y. tarafından Necati E.'ye satışının yapıldığı görüldü. Necati E.'nin ise satıştan bir ay önce Ankara merkezli bir şirket kurduğu, tapunun bu şirket adına alındığı ortaya çıktı.
Faize yatırdıkları paradan 1 milyon lira daha çaldılar
Araştırmalara devam eden ailenin Erdal Yenisoy'un Ankara'da Aydınlar mahallesindeki bir eve getirilerek burada tutulduğu, Erdal Yenisoy adına değerli arazinin satışından önce bir bankada hesap açıldığı, Haydar Y.'nin bu hesaba arsanın satış bedeli kısmi ödeme açıklamasıyla 10 milyon lira gönderdiği belirlendi. Arsa satışının ardından vadeli hesaba geçirilen paradan Erdal Yenisoy ve yakınlarının irtibatı bulunmayan kişilere her ay internet bankacılığı üzerinden 1 milyon para havale edildiği, son olarak hesapta 9,5 milyon kaldığı görüldü.