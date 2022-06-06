1770 numaralı mezardaki korkunç sır açığa çıktı! 200 milyon liralık vurgun yapılmış

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı konusunda yüksek lisans eğitimini yaptıktan sonra 1976 yılında memleketine döndü. O dönem köy olan ve sarp olması nedeniyle kimsenin yerleşmediği Faralya Mahallesinde araziler satın alan Yenisoy, yerli ve yabancı turistlere rehberlik, sağlıklı beslenme uzmanlığı, yoga ve enerji danışmanlığı yaptı. 5 kuzeni dışında başkaca akrabası olmayan Yenisoy, o akrabalarıyla da Ankara'ya geldiğinde zamanlarda görüştü.