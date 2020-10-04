17 yıldır ölümcül hasta sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor
Sağlığında Haluk Levent'in bütün şarkılarını ezbere ebilen 29 yaşındaki Burak Yılmaz, 17 yıldır yatağa mahkum oldu. Burak Yılmaz, sadece Haluk Levent şarkısı çalınca tepki veriyor, söylemeye çalışıyor
ANTALYA’da ortaokul son sınıftayken ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına yakalanan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, 17 yıldır yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Hasta değilken sürekli Haluk Levent şarkıları dinleyen Yılmaz, hiç tepki vermeyip yıllardır yattığı yatakta sadece Levent’in şarkıları çalınca tepki veriyor. Yılmaz, annesinin açtığı Haluk Levent şarkısını duyunca söylemeye çalışıyor, hareket ve mimikleriyle ailesinin yüzünü güldürüyor.
Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, ortaokul son sınıftayken bir anda gözlerinde sıkıntı yaşadı ve dengesini kaybederek düşmeler yaşamaya başladı. Okul döneminde basketbol oynayan, 2 metre boyundaki gencin durumunu başlarda ailesi durumu anlayamadı ancak ardından yaşananlar süreklilik kazanınca aile çocuklarını doktora götürdü.
Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz’a SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu. Zaman ilerledikçe durumu daha da ağırlaşan Yılmaz, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası ise konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını kaybederek yatağa mahkum oldu.
Yılmaz ailesi, çocuklarının yakalandığı hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenince ise adeta yıkıldı. Yaklaşık 17 yıldır ölümcül hastalıkla yaşama savaşı veren talihsiz gencin annesi Serpil Yılmaz, oğlunun ilk başlarda destekle yürüyebildiğini ancak ardından yatağa mahkum olduğunu söyledi.