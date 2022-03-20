17 yaşındaki Nuray otel odasında ölü bulundu! Teyzesi çığlık çığlığa acı gerçeği açıkladı
Antalya’da otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunan 17 yaşındaki yeğeninin cenazesini morgdan teslim almak için gelen teyze, oturduğu banktan kalkamadı. Gözyaşlarına boğulan ve güçlükle ayakta duran kadını eşi teselli etti. Nuray'ın ölümündeki sırrı teyze açıkladı...
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde 17 yaşındaki Nuray D. odasında ölü bulundu. Yeğeninin cenazesini morgdan teslim almak için gelen teyze, oturduğu banktan kalkamadı. Gözyaşlarına boğulan ve güçlükle ayakta duran kadını eşi teselli etti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray D.’nin (17) odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatımın anlamı bitti
Olayın ardından anne Fatmana Gül ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşı döken Fatmana Gül, "Yemin ediyorum, çok özledim. Şu an öpesim, sarılasım var. Göresim var, 'Bir kere göreyim' dedim, beni yanına götürmediler. 'Beni görünce uyanır' dedim. 'Uyanmaz' dediler. Allah'ım sabır ver. Hayatımın anlamı bitti, hayatım bitti. Koca bir sıfır oldu, her şeyi sildim" dedi.
Nuray'ı zorla kolundan tutarak otele götürmüş
Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik de yeğeninden haber alamadıkları andan itibaren polis merkezine giderek, kayıp ihbarında bulunduklarını belirtip, "Nuray'ın beraber dışarı çıktığı arkadaşı, nişanlısı T.B.'nin yeğenimi tehdit ettiğini söyledi. Bunu polise de söyledim. Nuray'ı, zorla kolundan tutarak otele götürmüş" diye konuştu.