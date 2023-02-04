17 yaşındaki Havvanur 2 kez yendiği kansere yenik düştü! Annesinin sözleri yürekleri dağladı

Hastalığı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan Havva Nur Aydın, eğitimini tamamladı ve hayata dört elle sarıldı. Havva Nur Aydın'ın hastalığı 2 sene önce yeniden nüksetti. Sinsi hastalıkla tekrar mücadeleye giren ve yeniden hayata bağlanan Havva Nur için kentteki tüm motosikletçiler seferber oldu.