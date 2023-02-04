17 yaşındaki Havvanur 2 kez yendiği kansere yenik düştü! Annesinin sözleri yürekleri dağladı
ANTALYA’da iki kez kanseri yenip yeni bir mücadele vermeye başlayan 17 yaşındaki Havva Nur Aydın, dün gece yaşam savaşını kaybetti. Kızının al yazma sarılı tabutuna dokunan anne Hatice Yılmaz, "Melekler yoldaşın olsun kuzum, gurur duyuyorum seninle. Bir kere bile, 'of', ‘neden ben’ demedin. Melekler yoldaşın olsun annem hakkın varsa bana helal et, benim hakkım sana helal olsun" diyerek gözyaşı döktü.
Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanseri olduğu belirlenen Havva Nur Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde 5 yıldır süren zorlu mücadeleyi 2018 yılında kazanıp, yeniden sağlığına kavuştu.
Hastalığı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan Havva Nur Aydın, eğitimini tamamladı ve hayata dört elle sarıldı. Havva Nur Aydın'ın hastalığı 2 sene önce yeniden nüksetti. Sinsi hastalıkla tekrar mücadeleye giren ve yeniden hayata bağlanan Havva Nur için kentteki tüm motosikletçiler seferber oldu.
Havva Nur Aydın’ın motosiklet tutkunu olduğunu öğrenen İsmail Biçer, onlarca motosikletli arkadaşıyla genç kızın hayalini gerçekleştirdi.
İki haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yeniden tedavisine başlanan Havva Nur Aydın, dün gece yarısı yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Havva Nur Aydın için, Serik ilçesi Çandır Mahallesi’ndeki mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.