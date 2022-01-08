17 yaşındaki Edanur tartışan sevgilileri ayırmak isterken tabancayla vuruldu
ANTALYA’da tartışan sevgilileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki Edanur Demir, feeci şekilde can verdi. Erkek şahsın elindeki silahtan çıkan kurşunlar Edanur'un kafasına saplandı. Edanur hayata veda ederken, kaçan erkek Burdur'da yakalandı.
Antalya’da tartışan sevgilileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki Edanur Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Kafasından ağır yaralanan Edanur Demir hastane yolunda hayatını kaybederken, kaçan şahıs Burdur’da polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı.
İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.
Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan Edanur Demir'e ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti.