17 yaşındaki 2 çocuklu annenin halini görenler polisi aradı

Komşularının iddiasına göre ise kocası tarafından darp edilip iki çocuğuyla birlikte sokağa atılınca aile sağlığı merkezine geldi. Burada yapılan kontrolde kadının gözünün morardığı ve kulak zarının patladığı belirlendi. Bu duruma kayıtsız kalamayan aile sağlığı merkezindeki kadınlar 183'ü arayarak bir kadının kocası tarafından şiddete maruz kaldığını ve sokağa atıldığı ihbarında bulundu