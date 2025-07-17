17 Temmuz 2025 Meteoroloji'den uyarı geldi! Sıcaklık ve kuvvetli yağış etkili olacak...
17 Temmuz 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağanak yağış uyarısı geldi. Ankara başta olmak üzere birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, hafta sonu için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul’da ise yağış beklenmiyor. İşte il il 17 Temmuz Perşembe günü hava durumu tahminleri...
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, birçok il için yerel sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.
Rapora göre Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu ve Karadeniz’in doğusu yağış alacak.
Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli fakat yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji, hafta sonu için ise daha şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.