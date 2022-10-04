17 şehirde sarı alarm verildi! Meteoroloji uyardı bugün havaya dikkat! İstanbul, Ankara, Yozgat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 Ekim Salı uyarısı geldi. Güncel hava raporunda 17 şehre sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Yozgat, Giresun, Ordu'da günün havası belli oldu. İşte Meteoroloji'nin paylaştığı tüm ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ekim Salı gününe dair hava raporunu paylaştı. Yurt genelinde havalar soğumaya başlarken bugün için 17 şehre 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. 4 Ekim Salı sıcaklıklar ne yönde? Hangi şehirlerimizde yağış var? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim Salı hava durumu detayları haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde sıcaklıklar
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, doğu kesimlerinde 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.