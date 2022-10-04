17 şehirde sarı alarm verildi! Meteoroloji uyardı bugün havaya dikkat! İstanbul, Ankara, Yozgat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.