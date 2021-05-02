17 Mayıs'ta ne olacak? Normalleşme adımları belli oldu AVM'ler en son açılacak yeni yasaklar
17 günlük tam kapanma tartışmalar eşiğinde sürerken normalleşme takvimi de belli olmaya başladı. 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanmanın ardından normalleşme nasıl olacak? İlk hangi yasaklar kalkacak? Hangi yasaklar geri gelecek? İşte normalleşmenin başlayacağı tarih ve normalleşme adımları...
Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma gibi Covid-19 vaka sayılarındaki direnç de sürüyor. 17 günlük tam kapanma sonrasında istenen düşüş sağlanır ve vakalar 5 binin altına gerilerse yaza rahat girebilmek için sıkı tedbirler esnetilecek ve kontrollü normalleşme ya da kontrollü sosyal hayat dönemine geçilecek. Kontrollü hayat ne zaman başlayacak? Hangi yasaklar kalkacak, hangi yeni yasaklar gelecek İşte ayrıntılar...
17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde hedef günlük vaka sayısını 5 binin altına indirebilmek. Tam kapanma verimli olmaz ve vaka sayıları yeterince düşmezse ekonomik hareketliliğin sağlanacağı sezonu kaçırmamak adına daha sıkı tedbirler alınması gündemde. Koronavirüste tam kapanma süreci tamamlandığında istenen sonuç alınırsa, Ramazan Bayramı sonrasında temkinli normalleşme olacak.
Yeniden kontrollü normalleşme
Salgını kontrol altına alabilmek amacıyla devreye sokulan 17 günlük tam kapanmanın ardından Türkiye'nin atacağı adımlar netleşmeye başladı. Bu defa adımlar daha temkinli atılacak ve normalleşmeye kontrollü bir geçiş yapılacak.
Geçen yıl normalleşme nasıl başlamıştı?
Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.