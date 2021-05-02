Geçen yıl normalleşme nasıl başlamıştı?

Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.