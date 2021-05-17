17 günlük kısıtlama bitti herkes kendini sokağa attı! Tüm Türkiye'de aynı görüntü var
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma, bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de birçok kentte yoğunluk gözlendi. Vatandaşlar, işlek cadde ve meydanlarda banklarda oturup sohbet etti, sıcak havanın keyfini çıkardı.
17 gün uygulanan tam kapanma uygulaması sonrasında AVM'lerde yoğunluk oluştu. Önlerinde uzun kuyruklar oluşan AVM'lere bazı vatandaşlar gezmeye, bazıları ise alışverişe geldiğini söyledi.
Alışveriş için gelen Muammer Yavuz, "Sadece bayramda evdeydim ben çalıştım bu 17 günde. Yine de sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten." dedi.
Gizem Çubuk ise, "Bu 17 gün evde çok sıkıldık. Hem biraz gezeceğim hem alışveriş yapacağım. Kalabalık yine aynı değişen hiçbir şey yok. Kapanmadan önce nasılsak yine aynı şu an. Çok kalabalık" diye konuştu.
Bursa
Bursa'da tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.