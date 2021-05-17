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17 günlük kısıtlama bitti herkes kendini sokağa attı! Tüm Türkiye'de aynı görüntü var

17 günlük kısıtlama bitti herkes kendini sokağa attı! Tüm Türkiye'de aynı görüntü var

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma, bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de birçok kentte yoğunluk gözlendi. Vatandaşlar, işlek cadde ve meydanlarda banklarda oturup sohbet etti, sıcak havanın keyfini çıkardı.

17 günlük kısıtlama bitti herkes kendini sokağa attı! Tüm Türkiye'de aynı görüntü var

 17 gün uygulanan tam kapanma uygulaması sonrasında AVM'lerde yoğunluk oluştu. Önlerinde uzun kuyruklar oluşan AVM'lere bazı vatandaşlar gezmeye, bazıları ise alışverişe geldiğini söyledi.

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17 günlük kısıtlama bitti herkes kendini sokağa attı! Tüm Türkiye'de aynı görüntü var

Alışveriş için gelen Muammer Yavuz, "Sadece bayramda evdeydim ben çalıştım bu 17 günde. Yine de sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten." dedi.

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17 günlük kısıtlama bitti herkes kendini sokağa attı! Tüm Türkiye'de aynı görüntü var

Gizem Çubuk ise, "Bu 17 gün evde çok sıkıldık. Hem biraz gezeceğim hem alışveriş yapacağım. Kalabalık yine aynı değişen hiçbir şey yok. Kapanmadan önce nasılsak yine aynı şu an. Çok kalabalık" diye konuştu.

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17 günlük kısıtlama bitti herkes kendini sokağa attı! Tüm Türkiye'de aynı görüntü var

Bursa

Bursa'da tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

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