BIST 1.388
DOLAR 8,16
EURO 9,86
ALTIN 464,55

17 günlük kapanma öncesi Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini çıkardılar

17 günlük kapanma öncesi Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini çıkardılar

17 günlük tam kapanma öncesi Antalyalılar, kendilerini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne attı.

17 günlük kapanma öncesi Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini çıkardılar

Artan korona virüs vakaları, beraberinde 17 günlük tam kapanmayı getirdi. 17 gün boyunca temel ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkamayacak olan Antalyalılar, kendilerini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne attı.

122
17 günlük kapanma öncesi Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini çıkardılar

Tam kapanma öncesi kimi vatandaş denizin ve güneşin tadını çıkartırken, kimileri ise spor yapıp kahve sohbet etmeyi tercih etti. 

222
17 günlük kapanma öncesi Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini çıkardılar

Konyaaltı Sahil Yolu’nda ise oluşan trafik yoğunluğu gözlerden kaçmadı.

322
17 günlük kapanma öncesi Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini çıkardılar

Ailesi ile birlikte tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili’ne gelen Semih Battal, "Malum kısıtlamalar var, uzun bir süre evde kalacağız. Yazında zaten korona tedbirleri kapsamında ailemizle bol bol vakit geçireceğimiz için bir hava alalım dedik." diye konuştu. 

422