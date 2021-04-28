17 günlük kapanma öncesi Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini çıkardılar
17 günlük tam kapanma öncesi Antalyalılar, kendilerini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne attı.
Artan korona virüs vakaları, beraberinde 17 günlük tam kapanmayı getirdi. 17 gün boyunca temel ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkamayacak olan Antalyalılar, kendilerini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne attı.
Tam kapanma öncesi kimi vatandaş denizin ve güneşin tadını çıkartırken, kimileri ise spor yapıp kahve sohbet etmeyi tercih etti.
Konyaaltı Sahil Yolu’nda ise oluşan trafik yoğunluğu gözlerden kaçmadı.
Ailesi ile birlikte tam kapanma öncesi Konyaaltı Sahili’ne gelen Semih Battal, "Malum kısıtlamalar var, uzun bir süre evde kalacağız. Yazında zaten korona tedbirleri kapsamında ailemizle bol bol vakit geçireceğimiz için bir hava alalım dedik." diye konuştu.