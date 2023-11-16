16 yaşındakiler de kullanabilecek! Yüzde 100 yerli elektrikli araç!
Bursa’da 6 yatırımcının girişimiyle ortaya çıkan yüzde 100’e yakın yerli araç fuarda büyük ilgi gördü.
Amperino Ceo’su Haluk Özbek, uluslararası standartlarda bir araç üreteceklerini belirterek, “16 yaşındaki gençlerimiz motosiklet ehliyetiyle aracımızı kullanabilecekler. Dolayısıyla aynı zamanda gençlerimiz ilk şoförlüklerini öğrendiği araç da olacak” dedi. Ayrıca, ilk araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilecek.
Go Green Türkiye Fuarı, Bursa’da açıldı. 16-18 Kasım 2023 tarihleri arasında ziyaret edilecek fuarda, 6 girişimci firmanın Amperino markasıyla yaptığı L-7 serisi ‘City Car’ segmenti araç dikkat çekti. 8 bin metrekare alanda yapılan fuarda sergilenen aracın prototipini ilk günden çok sayıda meraklısı inceleme fırsatı buldu.
16 yaşında bir gencin motosiklet ehliyeti ile kullanabileceği aracın prototip menzili 150 kilometre olsa da mesafe kolaylıkla 200 kilometreye kadar çıkabilecek. Yüzde 100’e yakın yerlilik oranıyla dikkat çeken 3 kişilik araç, şarj istasyonlarında ve evlerde kolaylıkla şarj edilebilecek. 2025 yılında seri üretime başlaması hedeflenen aracın satış fiyatının 15 ile 18 bin dolar arasında olması planlanıyor. 50 mühendisin 4 yıldır üzerinde çalıştığı araç, tamamlandıktan sonra farklı ülkelere de ihraç edilecek.
Amperino Ceo’su Haluk Özbek, fuarda araç ile ilgili bilgiler verdi. Özbek, “Dünya’da elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber ülkemizde elektrikli araçlarda otomotiv endüstrisinde iyi bir yer edinmeye çalışıyor. Bunun içerisinde Bursa’da zaten geleneksel otomotiv üretimindeki Türkiye’nin en önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Biz Bursalı farklı sektörlerdeki 6 girişimci ortakla birleşerek özellikle dünyadaki otomotiv endüstrisinin daha az gelişmiş ülkelere elektrikle beraber tanıdığı şansı değerlendirmek amacıyla bizler de sermayelerimizin bir kısmını aktararak, hatta değerli bir başlangıç dediğimiz noktadayız. İlk etapta mükemmel bir otomobil üretmek iddiasında değiliz ama ilerleyen yıllarda dünyada en iyi rekabet edebilecek şekilde, tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, elektrikli araçlarla ilgili yatırımlarımıza başlamış olduk” diye konuştu.