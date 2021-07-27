16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili kim çıktı! Aydın Didim'i sarsan cinayet

Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.