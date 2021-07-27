16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili kim çıktı! Aydın Didim'i sarsan cinayet
AYDIN, 2 gündür kayıp olan Yağmur Tayhan'ın ölü bulunmasıyla sarsıldı. Vücudunda kesikler olan genç kızın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Katil bakın kim çıktı!
Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın bıçaklanarak öldürüldükten sonra arsaya bırakıldığı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde genç kızın, ailesinin yanından ayrıldıktan sonra çevredeki güvenlik kameraları tarafından çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.