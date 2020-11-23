16 yaşındaki Charli D’Amelio internet tarihine geçti! TikTok'ta ünlülere fark attı

Genç internet yıldızı, bu rakama ulaşırken en yakın takipçilerine de ciddi bir fark attı. Charli D’Amelio’nun TikTok’ta Will Smith’in iki katı, Dwayne The Rock Johnson’ın üç katı, Selena Gomez’in dört katı, Kylie Jenner ve Ariana Grande’nin beş katı takipçisi bulunuyor.