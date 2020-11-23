16 yaşındaki Charli D’Amelio internet tarihine geçti! TikTok'ta ünlülere fark attı
16 yaşındaki Charli D’Amelio, Will Smith, Dwayne The Rock Johnson, Selena Gomez, Kylie Jenner, Ariana Grande gibi yıldızlara büyük bir fark atarak internet tarihine geçti
Charli D’Amelio TikTok rekoru kırdı. 16 yaşındaki D’Amelio, TikTok’ta 100 milyonluk takipçiye ulaşan ilk kişi olarak internet tarihine geçti.
Genç internet yıldızı, bu rakama ulaşırken en yakın takipçilerine de ciddi bir fark attı. Charli D’Amelio’nun TikTok’ta Will Smith’in iki katı, Dwayne The Rock Johnson’ın üç katı, Selena Gomez’in dört katı, Kylie Jenner ve Ariana Grande’nin beş katı takipçisi bulunuyor.
Bu, aynı zamanda TikTok’u da aşan bir rekor oldu. Youtube’da bir hesabın 100 milyon takipçi sayısına ulaşması 14 sene sürmüştü. Charli D’Amelio’nun hesabı ise 2019’dan bugüne 100 milyonu aştı.
D’Amelio, TikTok hesabında genelde dans yeteneğini sergiliyor. Günlük hayatından kesitlere de yer veren genç internet fenomeni, moda markalarıyla işbirliği yapmasıyla, Super Bowl reklamında görünmesiyle de dikkat çekti.