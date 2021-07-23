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16 yaş küçük aşkını Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Kahvesine tükürdüğü ismi duyan inanamadı

16 yaş küçük aşkını Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Kahvesine tükürdüğü ismi duyan inanamadı

Son yıllarda Jet Sosyete, Akasya Durağı dizileriyle ekrana gelen Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın programındaki itiraflarıyla olay oldu.

16 yaş küçük aşkını Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Kahvesine tükürdüğü ismi duyan inanamadı

Oyuncu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" adlı programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Belgün, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu.

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16 yaş küçük aşkını Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Kahvesine tükürdüğü ismi duyan inanamadı

Nilgün Belgün, ikinci eşi İlhan Gencer'in annesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğünü söyledi. 

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16 yaş küçük aşkını Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Kahvesine tükürdüğü ismi duyan inanamadı

Belgün, evlendiklerinde Gencer'e "Ne olur annenlerin karşısında oturalım" dediğini belirtti.

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16 yaş küçük aşkını Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Kahvesine tükürdüğü ismi duyan inanamadı

Yaşadıklarını anlatan Belgün "Aman kardeşim, her sabah... Ayten Abla'nın da bir köpeği var. Halılarım boydan boya, bembeyaz. Gelirdi, 'Nilgün, hadi bana kahve.' Köpek salyalarını akıtarak yatıyor falan." dedi.

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