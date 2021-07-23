16 yaş küçük aşkını Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Kahvesine tükürdüğü ismi duyan inanamadı
Son yıllarda Jet Sosyete, Akasya Durağı dizileriyle ekrana gelen Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın programındaki itiraflarıyla olay oldu.
Oyuncu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" adlı programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Belgün, açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu.
Nilgün Belgün, ikinci eşi İlhan Gencer'in annesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğünü söyledi.
Belgün, evlendiklerinde Gencer'e "Ne olur annenlerin karşısında oturalım" dediğini belirtti.
Yaşadıklarını anlatan Belgün "Aman kardeşim, her sabah... Ayten Abla'nın da bir köpeği var. Halılarım boydan boya, bembeyaz. Gelirdi, 'Nilgün, hadi bana kahve.' Köpek salyalarını akıtarak yatıyor falan." dedi.