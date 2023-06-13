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1.6 tonluk dev boğa satışa çıkarıldı: Dudak uçuklatan fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor!

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1.6 tonluk dev boğa satışa çıkarıldı: Dudak uçuklatan fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’de, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğa, 220 bin TL’den satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobillerle yarışıyor.

1.6 tonluk dev boğa satışa çıkarıldı: Dudak uçuklatan fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.

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1.6 tonluk dev boğa satışa çıkarıldı: Dudak uçuklatan fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor!

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’de 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (54) 3 yaşındaki simental kırması cinsi boğası 1 ton 600 kilograma ulaştı. 

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1.6 tonluk dev boğa satışa çıkarıldı: Dudak uçuklatan fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor!

Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğasını 220 bin TL’den satışa çıkardı.

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1.6 tonluk dev boğa satışa çıkarıldı: Dudak uçuklatan fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor!

Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

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