1.6 tonluk dev boğa satışa çıkarıldı: Dudak uçuklatan fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’de, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğa, 220 bin TL’den satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobillerle yarışıyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’de 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (54) 3 yaşındaki simental kırması cinsi boğası 1 ton 600 kilograma ulaştı.
Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğasını 220 bin TL’den satışa çıkardı.
Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.