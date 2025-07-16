16 Temmuz yurt geneli hava tahmin raporu geldi Yağış, rüzgar ve toz taşınımına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte il il beklenen hava sıcaklıkları...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin doğusu ve güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi, Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyi ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. İşte il il beklenen hava sıcaklıkları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı