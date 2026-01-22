16 Milyonluk kanalını kapatmıştı! Enes Batur'dan yeni sosyal medya hamlesi...
Bir dönem YouTube’un en çok takip edilen fenomenlerinden biri olan Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesinin ardından büyük bir sürpriz yaparak 16 milyonluk YouTube kanalını kapatmıştı. Ancak, sosyal medya dünyasında sıkça gündeme gelen Batur, geri dönüş yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Başak Karahan ile 2015’te başlayan ilişkisi 2018’de sonlanan Batur, eski sevgilisiyle olan sıkıntıları nedeniyle zaman zaman magazin gündemine gelmişti. Karahan, Batur'un kendisini rahatsız ettiğini belirterek dava açmış ve evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde, Batur'un kendisini sosyal medya üzerinden hedef aldığını söylemişti. Bu olayların hemen ardından, Batur, Karahan’ın evlendiği gün YouTube kanalını kapatma kararı almıştı.
Başak Karahan ise 5 yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile evlenerek Antalya’da yeni bir hayat kurmuştu. Ancak, Karahan'ın düğününden önce Batur, peş peşe paylaşımlar yaparak eski sevgilisiyle olan ilişkisini gündeme getirmişti. Karahan bu paylaşımlara tepki göstererek Batur’a karşı tazminat davası açmıştı. Bu olayların ardından, Batur'un yaptığı "Diğer dünyalarla evlen" paylaşımı yine sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Batur, YouTube kanalındaki 4 bin civarında videosunu silmiş ve takipçilerini şaşırtmıştı. Uzun süredir video yüklemeyen ve kanalını bir süreliğine sessiz tutan Batur, takipçilerine yeni bir sürpriz yaptı.
Kapatılan kanalını yeniden açarak, kanal adını "Enes Batur noone" olarak değiştirdi ve kullanıcı adını "@newdaynewgame" olarak güncelledi. Kanal açıklamasına ise "Merhaba, ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…" notunu ekledi.