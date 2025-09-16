16 milyon insan için korkutan tablo! Barajlar alarm veriyor...

16 EYLÜL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 34,27 seviyesinde.

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: %27,55

Darlık Barajı: %47,75