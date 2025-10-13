16 Kentte alarm! Kar, zirai don ve rüzgara dikkat
Meteoroloji ve bakanlık tarafından hava durumu uyarısı yapıldı. Bir anda gelen soğuk hava ve kar yağışı bazı bölgelerimizde yaşamı olumsuz etkiledi. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman ile Siirt ve Trabzon’un yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...
Sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte 13 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri…
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgârın,; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
16 KENTE UYARI
Sağanak yağış
Ağrı
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Erzurum
Kars
Muş
Van
Kar ve yağmur
Artvin
Rize
Trabzon
Don
Kayseri
Kırşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
İşte yurt genelinde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...