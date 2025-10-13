16 Kentte alarm! Kar, zirai don ve rüzgara dikkat

Sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte 13 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri…