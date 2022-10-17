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16 Ekim Yargı’da ne oldu? Yargı’da nefes kesen sahneler izleyicinin beğenisini topladı

16 Ekim Yargı’da ne oldu? Yargı’da nefes kesen sahneler izleyicinin beğenisini topladı

Her pazar akşamı seyirci karşısına çıkan Yargı’da heyecan yine doruktaydı. 16 Ekim tarihinde yayınlanan son bölümde Savcı Ilgaz’ın ipuçlarını birleştirmesi katile bir adım daha yaklaştırdı. Burak’ın katil olmasından şüpheleniyorlar.

16 Ekim Yargı’da ne oldu? Yargı’da nefes kesen sahneler izleyicinin beğenisini topladı

Ilgaz, Ceylin’in kaçırılmasının ardından tüm gücüyle eşini bulmaya çalışıyor. Ceylin'in de aralarında olduğu kurbanlara gönderilen anket detayı, sis perdesini araladı. 

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16 Ekim Yargı’da ne oldu? Yargı’da nefes kesen sahneler izleyicinin beğenisini topladı

Tüm bu cinayetleri işleyen kişinin Burak olduğu tahmin ediliyor.

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16 Ekim Yargı’da ne oldu? Yargı’da nefes kesen sahneler izleyicinin beğenisini topladı

Ceylin kuyu katilinin hedefi olmuştu. Kendini kaçırılan diğer insanlarla aynı yerde buldu. Ilgaz’ın ise henüz bundan haberi yoktur.

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16 Ekim Yargı’da ne oldu? Yargı’da nefes kesen sahneler izleyicinin beğenisini topladı

Katilin bir açığını yakalamak için deli gibi çırpınan Ilgaz, Ceylin’i kaybetme korkusu yüzünden büyük bir yıkıma uğrar. 

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