16 Ekim Yargı’da ne oldu? Yargı’da nefes kesen sahneler izleyicinin beğenisini topladı
Her pazar akşamı seyirci karşısına çıkan Yargı’da heyecan yine doruktaydı. 16 Ekim tarihinde yayınlanan son bölümde Savcı Ilgaz’ın ipuçlarını birleştirmesi katile bir adım daha yaklaştırdı. Burak’ın katil olmasından şüpheleniyorlar.
Ilgaz, Ceylin’in kaçırılmasının ardından tüm gücüyle eşini bulmaya çalışıyor. Ceylin'in de aralarında olduğu kurbanlara gönderilen anket detayı, sis perdesini araladı.
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Tüm bu cinayetleri işleyen kişinin Burak olduğu tahmin ediliyor.
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Ceylin kuyu katilinin hedefi olmuştu. Kendini kaçırılan diğer insanlarla aynı yerde buldu. Ilgaz’ın ise henüz bundan haberi yoktur.
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Katilin bir açığını yakalamak için deli gibi çırpınan Ilgaz, Ceylin’i kaybetme korkusu yüzünden büyük bir yıkıma uğrar.
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