16 Aralık altın fiyatları! Altın resmen uçtu ilk kez 891 lirayı geçti

"Yeni rekor seviyelere hazır olun"

24 TV'de altın fiyatlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Gram altındaki fiyatlama Dolar/TL'deki yükselişten kaynaklı. Burada da bizim bu saat 14.00'te yapılacak olan Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Eğer bir faiz indirimi olursa gram altında yeni rekor seviyeler beraberinde gelir." dedi.