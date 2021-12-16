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16 Aralık altın fiyatları! Altın resmen uçtu ilk kez 891 lirayı geçti

16 Aralık altın fiyatları! Altın resmen uçtu ilk kez 891 lirayı geçti

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmasının ardından gram altın tarihin en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralar ise 891 liradan alıcı buluyor. Peki altın fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek mi?

16 Aralık altın fiyatları! Altın resmen uçtu ilk kez 891 lirayı geçti

Altın fiyatları resmen uçuyor. Uzmanların tahminlerine göre 1000 lirayı görecek olan gram altın şu sıralar 891 liradan alıcı buluyor. Öte yandan çeyrek altın da 1450 lirayı aştı. 

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16 Aralık altın fiyatları! Altın resmen uçtu ilk kez 891 lirayı geçti

16 Aralık altın fiyatları

Gram: 891,03

Çeyrek: 1.451,00

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16 Aralık altın fiyatları! Altın resmen uçtu ilk kez 891 lirayı geçti

Yarım: 2.914,00

Cumhuriyet: 5.787,00

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16 Aralık altın fiyatları! Altın resmen uçtu ilk kez 891 lirayı geçti

"Yeni rekor seviyelere hazır olun"

24 TV'de altın fiyatlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Gram altındaki fiyatlama Dolar/TL'deki yükselişten kaynaklı. Burada da bizim bu saat 14.00'te yapılacak olan Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Eğer bir faiz indirimi olursa gram altında yeni rekor seviyeler beraberinde gelir." dedi.

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