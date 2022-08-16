16 Ağustos hava bakmadan dışarı çıkmayın! Meteoroloji uyardı dikkat! İstanbul, Kırklareli, Sinop...
Güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Bununla birlikte 16 Ağustos'ta yağmur beklenen şehirler belli oldu. Dün şiddetli sağanağın yaşandığı İstanbul, Ankara'da bugün nasıl bir hava söz konusu? İşte Kastamonu, Sinop, Kırklareli, Bursa, Samsun ve diğer şehirlerde hava durumu...
İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa ve bazı şehirlerde dün çok şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ertesi günün hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos'un hava raporunu paylaştı. İstanbul, Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge salı gününe dair hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu...
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.