16-22 Aralık haftalık burç yorumları cumartesiye dikkat!
16-22 Aralık haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu için neler getirecek? 16-22 Aralık haftalık burç yorumlarına göre Güneş cumartesi günü Oğlak burcuna geçiyor ve bu geçişle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu hafta 19 Aralık ve 22 Aralık tarihlerinde Mars önce Satürn sonra da Plüton'la etkileşim yapacak. İşte bu hafta burçları bekleyenlerin detayları...
16-22 Aralık haftalık burç yorumlarına göre,21 Aralık itibariyle, Güneş Yay'la olan ilişkisini bitirip Oğlaklara geçecek. Peki Güneş'in Oğlak burcuna geçişi 16-22 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumlarını nasıl etkileyecek? Öncelikle şunu bilelim! Geçtiğimiz sezon, kalbimizi genişletmek, bilinmeyeni geride bırakmak ve zihninizi zenginleştiren deneyimlerle geri dönmekle geçti. Şimdi, öğrendiğiniz her şeyi önümüze koymaya ve hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf etme dönemi başlıyor. Oğlak mevsiminin motive edici enerjisinin sizi geçmesine izin vermeyin. Evren, bu hafta bizleri başarıya yükselterek haftaya başlayacak. Tutku ve cesaretin gezegeni Mars 19 Aralık'ta güçlü ve kararlı Satürn'le bir esneklik oluşturduğunda, bizleri heyecanlandıracak ve somut bir şeye dönüştürecek bir fikirlerin hakimiyetine gireceğiz. Mars bir enerji patlamasıdır, Satürn ise bu enerjiye odaklanmak ve disiplin kazandırmak ister. Ancak üzüntülerinizin yönünüzü kirletmesine izin vermeyin. Mars daha sonra 22 Aralık'taki dönüşümlü Pluto ile bağlantı kurduğunda, istediğin şey için savaşmak da dahil ne gerekiyorsa yapmaya ve kazanmaya istekli olacaksınız. Oğlak mevsimi, pratik önlemler almak ve gerçeklere odaklanmakla ilgili olsa da, yol boyunca biraz karışıklık yaşanması olası. 19 Aralık'ta, haberci gezegen Merkür Neptün'ü çarpıtan ve süsleyen bir kare oluşturacak. Bu gerçekle hayal ve yalan arasında dengesizlik yaratabilir. Yalanlara inanmamaya dikkat edin. Kendinizi kişisel olarak almaya daha duyarlı ve daha yatkın hissedebilirsiniz, ancak endişeleriniz büyük ölçüde kendi kafanızda olabilir.
16-22 Aralık haftalık burç yorumları aşk falı: Hazır olsun ya da olmasın, aşk hayatınız dönmeye başlayacak. 20 Aralık'ta aşk gezegeni Venüs, bağımsız, eksantrik ve vizyon sahibi Kova'ya giriyor. Venüs Kova burcunda olduğunda, büyüleyici yeni arkadaşlıklar geliştirme ve büyük bir neden için bir araya gelme zamanı demek. Bir dostluğun daha fazla bir şeye dönüştüğünü görebilirsiniz. Bu büyük romantik bir aşkın da başlangıcı olabilir. Ancak Venüs, Kova burcundayken biraz asidir ve kendinizi bir ortaklığın sınırlarına direnirken ve kendi başınıza olmakla gelen özgürlüğü benimsemek isterken bulabilirsiniz. Venüs, 22 Aralık'ta öngörülemeyen Uranüs'lü bir kare oluşturduğunda, yeni ve heyecan verici bir şeyi arzular hale gelmiş olabilirsin. Ancak bu kare nişan, söz gibi verilmiş taahhütleri sarsabilir. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu 16-22 Aralık haftalık burç yorumu detayları...
KOÇ: Yeteneklerinizi reddetmeyi ve başarılarınızı azaltmayı bırakın, çünkü tüm doğru insanlar çalışmanızı fark ediyor. Kariyerinizde risk alın, çünkü evren yardımınıza geliyor. Herhangi bir ayrıntıyı gözden kaçırmamaya veya önemli görevlerin fikrinizi değiştirmemesine dikkat edin. Şu an yanlış izlenim bırakmak istemiyorsan kalbinin senini dinle ve planlarına güven.Haftanın ilk gününe sevdikleriniz, aşk ve varsa çocuklarınızla ilgili konular etki edebilir. Sonrasında Perşembe’ye kadar hesap işleri, detaylar önem kazanıyor, günlük iş ve uğraşlarınız artarken titiz ve dikkatli davranmalısınız. Hafta sonuna ilerlerken ilişkiler ön planda ve Venüs’ün burç değiştirmesiyle birlikte dostlarınızın desteğiyle umutlarınızın yeşereceği bir döneme ilerliyorsunuz.
BOĞA: Kabuğundan yuvarlanıp harika bir maceraya atılmaya hazırsın. Neden bu kadar korkuyorsun? Bilinmeyeni yol göstersin. Anı yaşayın ve herşeyin ne kadar basit hale geldiğine sen bile şaşıracaksınız. Bu hafta kariyerinizde aksamalar olabilir. Gitmeye teşvik edildiğiniz yeni bir yol olabilir. Bir karar vermeden önce kendinize zaman verin.Haftanın ilk günü ev ve aileye ilişkin konuların gölgesinde başlarken hemen sonrasında kendinize zaman ayırabileceğiniz, kişisel uğraşlarınızın öne çıkacağı daha keyifli bir gündem sizi bekliyor olabilir. Hafta sonuna ilerlerken çalışma ortamınızda, gündelik yaşamınızda ilişkiler önem kazanabilir. Venüs’ün burç değiştirmesiyle birlikte kariyerinizde, iş hayatınızda daha parlak bir döneme geçiş yapabilirsiniz.