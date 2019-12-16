16-22 Aralık haftalık burç yorumları cumartesiye dikkat!

16-22 Aralık haftalık burç yorumlarına göre,21 Aralık itibariyle, Güneş Yay'la olan ilişkisini bitirip Oğlaklara geçecek. Peki Güneş'in Oğlak burcuna geçişi 16-22 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumlarını nasıl etkileyecek? Öncelikle şunu bilelim! Geçtiğimiz sezon, kalbimizi genişletmek, bilinmeyeni geride bırakmak ve zihninizi zenginleştiren deneyimlerle geri dönmekle geçti. Şimdi, öğrendiğiniz her şeyi önümüze koymaya ve hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf etme dönemi başlıyor. Oğlak mevsiminin motive edici enerjisinin sizi geçmesine izin vermeyin. Evren, bu hafta bizleri başarıya yükselterek haftaya başlayacak. Tutku ve cesaretin gezegeni Mars 19 Aralık'ta güçlü ve kararlı Satürn'le bir esneklik oluşturduğunda, bizleri heyecanlandıracak ve somut bir şeye dönüştürecek bir fikirlerin hakimiyetine gireceğiz. Mars bir enerji patlamasıdır, Satürn ise bu enerjiye odaklanmak ve disiplin kazandırmak ister. Ancak üzüntülerinizin yönünüzü kirletmesine izin vermeyin. Mars daha sonra 22 Aralık'taki dönüşümlü Pluto ile bağlantı kurduğunda, istediğin şey için savaşmak da dahil ne gerekiyorsa yapmaya ve kazanmaya istekli olacaksınız. Oğlak mevsimi, pratik önlemler almak ve gerçeklere odaklanmakla ilgili olsa da, yol boyunca biraz karışıklık yaşanması olası. 19 Aralık'ta, haberci gezegen Merkür Neptün'ü çarpıtan ve süsleyen bir kare oluşturacak. Bu gerçekle hayal ve yalan arasında dengesizlik yaratabilir. Yalanlara inanmamaya dikkat edin. Kendinizi kişisel olarak almaya daha duyarlı ve daha yatkın hissedebilirsiniz, ancak endişeleriniz büyük ölçüde kendi kafanızda olabilir.