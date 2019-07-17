1500 yıllık tarihi eserler ev sahiplerine zimmetlendi! Kahramanmaraşlıların başı dertte
KAHRAMANMARAŞ'ın Bağlarbaşı mahallesinde 2007 yılında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti'nin bulunduğu evde oturan vatandaşlar, evlerinin bahçelerinde duran ve kendilerine zimmetlenen tarihi eserlerin alınmasını istiyor.
Bağlarbaşı mahallesinin sakinlerinden Ali Akbey, yıllar önce amcası ev yaptırırken temel kazısında çıkan Geç Roma Dönemi'ne ait 1500 yıllık tarihi sütunlardan 2'sinin şimdi kendini evinin bahçesinde olduğunu söyledi. Ayrıca evlerinde bulunduktan tarihi eserlerin kendilerine zimmetlendiğini ifade eden mahalle sakinleri, mağdur olduklarını dile getirdi.
Sütunları koruduklarını ancak ilerki dönemlerde çürüyeceklerinden bahseden Akbey, "En sonunda ben de bıkacağım, bu tarihi eserleri korumaktan vazgeçeceğim. Yıllardır koruyoruz fakat artık her tarafı yosun bağlamış çürüyüp gidiyor. Kazı alanında çalışma yaparken arkeolog geldi, müze görevlileri geldi, kültür müdürlüğü görevlileri geldi. Hepsi de gördü bu eserleri." dedi.
Arazisi sit alanına dahil edilen Eyüp İlhan ise 12 yıl önce şehrin en lüks semtinden 3 daire alabildiği 70 bin TL altı dükkan üstü ev olacak şekilde bina yapmak için arsa aldığını söyledi. Temel kazısında çıkan Geç Roma Dönemi'ne ait su kuyusu ve taşlar nedeniyle arazisinin sit alanına dahil edildiğini dile getiren İlhan, konuşmasına şu şekilde devam etti:
En ufak çivi çakamıyorum: "Çıkan taşlar bana zimmetlendi. Su kuyusu ve alanın zarar görmemesi için müze bana perde beton yaptırttı. Onun parasını da ben ödedim. Ev yapmak için aldığımı arsaya en ufak çivi çakamıyoruz. Bu nasıl bir düzen ben anlayamadım yani. Mağdur durumdayız. Çok düşünceden mi artık bilemiyorum zaman zaman evim olmadığı için problemler yaşadım ve psikolojik tedavi görüyorum şu anda. O taşlar benim başımın belası oldu."