150 metrelik tünelin içerisine ilk kez girildi Romalılar dağı delerek yapmış nedeni tespit edildi
Romalıların, Adıyaman'da dağı delerek açtığı 150 metre uzunluğundaki tünelin içerisine yetkililer ilk kez girdi.
Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli (Kantara) köyü sınırları içerisinde Kantara bölgesinde bulunan dağlık alanda Roma Dönemi'ne ait bin 700 yıllık ilginç bir yapı ortaya çıktı.
Daha önce köylüler tarafından varlığı bilinen ancak yetkililer tarafından ilk kez tespit edilen su tünelinin içine girildi.
Arazilerini sulamak için dağları delmişler
Romalılar tarafından oyularak 80 santim genişliğinde 1,5-2 metre yüksekliğinde açılan 150 metre uzunluğundaki tünelin, Sofraz Çayı’ndan akan suyu arazilere ulaştırmak için yapıldığı tespit edildi.
Çayın kenarında yapılan su kanalı, açılan su tüneliyle birleşerek güneyindeki tarım arazilerine uzanıyor.