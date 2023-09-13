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150 metrelik tünelin içerisine ilk kez girildi Romalılar dağı delerek yapmış nedeni tespit edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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150 metrelik tünelin içerisine ilk kez girildi Romalılar dağı delerek yapmış nedeni tespit edildi

Romalıların, Adıyaman'da dağı delerek açtığı 150 metre uzunluğundaki tünelin içerisine yetkililer ilk kez girdi.

150 metrelik tünelin içerisine ilk kez girildi Romalılar dağı delerek yapmış nedeni tespit edildi

Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli (Kantara) köyü sınırları içerisinde Kantara bölgesinde bulunan dağlık alanda Roma Dönemi'ne ait bin 700 yıllık ilginç bir yapı ortaya çıktı.

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150 metrelik tünelin içerisine ilk kez girildi Romalılar dağı delerek yapmış nedeni tespit edildi

Daha önce köylüler tarafından varlığı bilinen ancak yetkililer tarafından ilk kez tespit edilen su tünelinin içine girildi.

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150 metrelik tünelin içerisine ilk kez girildi Romalılar dağı delerek yapmış nedeni tespit edildi

Arazilerini sulamak için dağları delmişler

Romalılar tarafından oyularak 80 santim genişliğinde 1,5-2 metre yüksekliğinde açılan 150 metre uzunluğundaki tünelin, Sofraz Çayı’ndan akan suyu arazilere ulaştırmak için yapıldığı tespit edildi.

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150 metrelik tünelin içerisine ilk kez girildi Romalılar dağı delerek yapmış nedeni tespit edildi

Çayın kenarında yapılan su kanalı, açılan su tüneliyle birleşerek güneyindeki tarım arazilerine uzanıyor.

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