150 bin TL altında sadece 6 model kaldı! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listelendi.
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verildi. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin lira altında sadece 6 model kaldı.
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İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz otomobil modelleri...
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CİTROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 155.000 TL
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C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 291.500 TL
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