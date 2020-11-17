150 bin TL altında sadece 6 model kaldı! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verildi. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin lira altında sadece 6 model kaldı.