150 bin TL altında kalmadı! Ekim ayı fiyatları güncellendi: İşte en ucuz sıfır araçlar...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için Ekim ayının fiyatları belli oldu.
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. 150 bin TL'nin altında satılan modelin kalmadığı listeye yeni modeller eklendi. Firmaların satış kampanyalarıyla birlikte Ekim ayı yeni fiyatları belli oldu.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 218.200 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 229,300 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 251,200 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 236,400 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 195.000
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 239.000 TL