150 bin TL altında kalmadı! Ekim ayı fiyatları güncellendi: İşte en ucuz sıfır araçlar...

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. 150 bin TL'nin altında satılan modelin kalmadığı listeye yeni modeller eklendi. Firmaların satış kampanyalarıyla birlikte Ekim ayı yeni fiyatları belli oldu.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...