BIST 1.388
DOLAR 8,67
EURO 10,15
ALTIN 490,26

150 bin liranın altında kalmadı! Liste güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller

150 bin liranın altında kalmadı! Liste güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan en uygun fiyatlar belli oldu.

150 bin liranın altında kalmadı! Liste güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. 150 bin TL'nin altında satılan modelin kalmadığı listeye yeni modeller eklendi. Firmaların satış kampanyalarıyla birlikte yeni fiyatlar belli oldu. 

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... 

155
150 bin liranın altında kalmadı! Liste güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN 
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 

Liste fiyatı 216.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL

255
150 bin liranın altında kalmadı! Liste güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 236,400 TL

355
150 bin liranın altında kalmadı! Liste güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller

SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 189.000

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 231.000 TL

455