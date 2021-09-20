150 bin liranın altında kalmadı! Liste güncellendi: İşte en ucuz sıfır otomobiller
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan en uygun fiyatlar belli oldu.
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. 150 bin TL'nin altında satılan modelin kalmadığı listeye yeni modeller eklendi. Firmaların satış kampanyalarıyla birlikte yeni fiyatlar belli oldu.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216.200 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 236,400 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 189.000
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 231.000 TL