15 Yıllık işinden kovuldu! Taner Ölmez 'haksızlık var' diyerek isyan etti

Aldığı haberle büyük şok yaşayan genç oyuncu, bu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan şu sözlerle paylaştı: "Bugün 15 yıldır çalıştığımız Bakırköy Belediye Tiyatrolarından hiçbir gerekçe gösterilmeden atıldık! Ve ne gariptir ki genel sanat yönetmenliğinden bir kişi bile yoktu! Nasıl bir tiyatro? Haksızlık var!"