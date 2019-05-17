15 Yıllık işinden kovuldu! Taner Ölmez 'haksızlık var' diyerek isyan etti
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, 15 yıldır görev aldığı Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndan kovulduğunu açıklayarak isyan etti.
Medcezir ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Taner Ölmez, bugün öğrendiği haberle adeta yıkıldı. Genç oyuncu, 15 yıldır çalıştığı belediye tiyatrosundan kovuldu.
Aldığı haberle büyük şok yaşayan genç oyuncu, bu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan şu sözlerle paylaştı: "Bugün 15 yıldır çalıştığımız Bakırköy Belediye Tiyatrolarından hiçbir gerekçe gösterilmeden atıldık! Ve ne gariptir ki genel sanat yönetmenliğinden bir kişi bile yoktu! Nasıl bir tiyatro? Haksızlık var!"
Taner Ölmez kimdir?
Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul'un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir.
Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez'in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır.