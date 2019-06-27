15 yıllık işinden kovulan oyuncu Taner Ölmez'in yeni işi belli oldu
Medcezir ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Taner Ölmez'in yeni işi belli oldu.
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, mayıs ayında 15 yıldır görev aldığı Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndan kovulduğunu açıklamıştı.
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Kovulduğu haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu "Bakırköy Belediye Tiyatrolarından hiçbir gerekçe gösterilmeden atıldık. Ve ne gariptir ki genel sanat yönetmenliğinden bir kişi bile yoktu!" diyerek olaya isyan etmişti.
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Oyuncu Taner Ölmez'in yakında Fox TV'de izleyiciyle buluşacak olan Mucize Doktor dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.
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Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın yer aldığı, senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı kod adı: “Mucize Doktor" dizisinin çekimleri Temmuz ayında başlayacak.
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