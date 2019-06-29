15 yılda 2 bin cep telefonu biriktirdi hepsini yatak odasında saklıyor

Dizi ve filmler için teklif alıyor: Koleksiyonculuk ve cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu özel koleksiyonu için “Onlar benim yavrularım gibi anlatılamayacak bir duygu tarifi yok” ifadelerini kullanıyor. Koleksiyonunda bulunan nadide telefonlar için bir çok dizi ve filmde kullanılması için teklifler alıyor.