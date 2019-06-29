15 yılda 2 bin cep telefonu biriktirdi hepsini yatak odasında saklıyor
Fatih'te cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu, 15 yılda 2 bin adet cep telefonunu biriktirdi. Cep telefonu koleksiyonu ile yatak odasında birlikte uyuduğunu söyleyen Karagüdekoğlu, “Ben telefon koleksiyonumu yatak odamda saklıyorum. Onlar benim yavrularım gibi anlatılamayacak bir duygu tarifi yok bunun” dedi.
İstanbul Fatih İlçesinde Doğubank iş hanında cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu eski telefonlara olan tutkusu ile dikkat çekiyor. 15 yıl içinde 2 bin telefon toplayan Karagüdekoğlu, geceleri de telefonları ile birlikte uyuyor. Topladığı cep telefonları arasında 2003 yılında Matrix Reloaded ile serinin ikinci filmi için üretilen özel telefondan, Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde kullandığı telefona kadar özel telefonlar bulunuyor.
Karagüdekoğlu koleksiyonunun en nadide parçalarını evinde yatak odasında saklıyor. Her gün uyumadan önce iki dolabına dizdiği koleksiyonuna bakarak uykuya dalıyor. İki kızı ise babalarının bu tutkusunu kimi zaman kıskanıyor
Dizi ve filmler için teklif alıyor: Koleksiyonculuk ve cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu özel koleksiyonu için “Onlar benim yavrularım gibi anlatılamayacak bir duygu tarifi yok” ifadelerini kullanıyor. Koleksiyonunda bulunan nadide telefonlar için bir çok dizi ve filmde kullanılması için teklifler alıyor.
Bu güne kadar Recep İvedik 4 ve İçerde gibi dizilerde özel koleksiyonunda bulunan telefonlar kullanıldı. Tüm biriktirdiği koleksiyonu ise internette 2,5 milyon Euro fiyatı ile satışa sunduğunu ifade etti.