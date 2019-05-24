1,5 yaşındayken terk etmişti! Müge Anlı 17 yıllık hasreti bitirdi

İstanbul Kağıthane'de 11 Ağustos 2002 günü 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 2,5 yaşındaki ağabeyi Çeliktepe Parkı'na terk edildi. Polis tarafından bulunan ve ailesi ortaya çıkmayan iki kardeşe, Kader ve Mustafa Çeliktepe ismi verildi. Ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildiler.