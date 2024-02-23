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15 yaşından küçük 3 çocuk, Bilecik'ten otomobil çalıp Bursa'ya gezmeye gitti! Yakalandılar...

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15 yaşından küçük 3 çocuk, Bilecik'ten otomobil çalıp Bursa'ya gezmeye gitti! Yakalandılar...

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinden çaldıkları otomobil ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen 3 çocuk, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar.

15 yaşından küçük 3 çocuk, Bilecik'ten otomobil çalıp Bursa'ya gezmeye gitti! Yakalandılar...

Araba hırsızı çocukların Bursa gezisi polis karakolunda bitti.  Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çaldıkları otomobil ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen 3 çocuk, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk ekiplerce gözaltına alındı.

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15 yaşından küçük 3 çocuk, Bilecik'ten otomobil çalıp Bursa'ya gezmeye gitti! Yakalandılar...

Olay saat 01.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ekibin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

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15 yaşından küçük 3 çocuk, Bilecik'ten otomobil çalıp Bursa'ya gezmeye gitti! Yakalandılar...

5 kilometre süren kovalamaca sırasında sürücü ve 2 arkadaşı aracı yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Ekipler 3 çocuğu da kovalamaca sonucu yakaladılar.

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15 yaşından küçük 3 çocuk, Bilecik'ten otomobil çalıp Bursa'ya gezmeye gitti! Yakalandılar...

Camı kırıp, düz kontakla çalmışlar

Sürücü Miran K.'nin (15) dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı ve arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) da alıp İnegöl'e geldikleri ortaya çıktı.

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