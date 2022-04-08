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'15 yaşından beri hayal kuramadım' diyen Demet Özdemir itiraf etti: Gizleyip saklayıp...

'15 yaşından beri hayal kuramadım' diyen Demet Özdemir itiraf etti: Gizleyip saklayıp...

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müjdeli haber gelmişti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

'15 yaşından beri hayal kuramadım' diyen Demet Özdemir itiraf etti: Gizleyip saklayıp...

Demet Özdemir, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.

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'15 yaşından beri hayal kuramadım' diyen Demet Özdemir itiraf etti: Gizleyip saklayıp...

 Erken saatlerde masaj yaptıran Özdemir, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce, "Durun durun, yavaş, geliyorum" diyerek takıldı.

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'15 yaşından beri hayal kuramadım' diyen Demet Özdemir itiraf etti: Gizleyip saklayıp...

"Yaza hazırlık mı var?" sorusuna Özdemir, "Yok, spor değil aslında bu omurilik masajı gibi bir şey. Arkadaşımın yeri, öyle bir denedim." dedi. 

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'15 yaşından beri hayal kuramadım' diyen Demet Özdemir itiraf etti: Gizleyip saklayıp...

Özdemir "Güzeldi. O yüzden ben de deneyimliyorum, güzel şeyleri paylaşmayı seviyorum. Yaza hazırlık için daha vaktim var." ifadelerini kullandı.

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