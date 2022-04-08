'15 yaşından beri hayal kuramadım' diyen Demet Özdemir itiraf etti: Gizleyip saklayıp...
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müjdeli haber gelmişti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Demet Özdemir, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.
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Erken saatlerde masaj yaptıran Özdemir, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce, "Durun durun, yavaş, geliyorum" diyerek takıldı.
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"Yaza hazırlık mı var?" sorusuna Özdemir, "Yok, spor değil aslında bu omurilik masajı gibi bir şey. Arkadaşımın yeri, öyle bir denedim." dedi.
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Özdemir "Güzeldi. O yüzden ben de deneyimliyorum, güzel şeyleri paylaşmayı seviyorum. Yaza hazırlık için daha vaktim var." ifadelerini kullandı.
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