15 yaşındaki güzellik kraliçesi Melisa İmrak eleştirilere cevap verdi hedefleri bakın ne
Melisa İmrak, 33. Best Model Türkiye Yarışması'nda birinci oldu. 15 yaşında olması ise tepkilere neden oldu. İlk defa güzellik kraliçesi sessizliğini bozdu, eleştirilere cevap verdi.
33. Best Model Türkiye birinciliğini, kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. Öte yandan birinci seçilen Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi. Yarışmaya katılım şartının 18 yaş olması ve ancak İmrak'ın 15 yaşında olmasını bazı sosyal medya kullanıcıları yadırgadı.
Yarışmada 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor. İmrak da bu sayede yarışmaya başvurmuş. 2020'nin kraliçesi hakkında çıkan bu haberlerden sonra sessizliğini bozdu ve yaşına inanmayanlar için sosyal medya hesabından ufak bir bilgilendirme videosu yayınladı.
Melisa İmrak şunları söyledi:
"Hakkımdaki iyi dilekleriniz çok teşekkür ederim. Kötü yorum yapanlar için de onların kendi fikri kimseyi bir kalıba sokamam."
"Öncelikle beni bu yarışmaya davet eden Elçin Erkoç'a çok teşekkür ederim. Tabii ki bana her zaman destek olan anneme de. Ve en önemlisi Best Model ekibine ve Erkan Bey'e çok teşekkür ederim."