15 yaşında tecavüz etti, 2 çocuğumu balkondan attı, benden 14-15 yaşında kız istedi
MERSİN’in Anamur ilçesinde muz serasında eşi Ali Toprak’ı (44) başına tarım aletiyle (daldız) vurarak öldüren Alime Toprak (32), “15 yaşında dağda hayvanlara bakarken tecavüz etti. Hamile kalınca evlendik. 15 yıl boyunca hep şiddet gördüm, şiddet nedeniyle 4 kez düşük yaptım. Benim 2 çocuğumu da balkondan aşağı attı” dedi.
Anamur ilçesinde geçen yıl 31 Ağustos’ta Alime Toprak, çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak’ın başına tarım aletiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından bir televizyon programına çıkan Toprak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Toprak, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dedi. Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 yaşındayken bana tecavüz etti
Toprak hakkında ‘Eşi kasten öldürme suçundan’ iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması Silifke Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Alime Toprak ve taraf avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz alan Toprak, 15 yaşında tecavüzüne uğradığı Ali Toprak’tan 15 yıllık evlilikleri sırasında sürekli şiddet gördüğünü kaydetti.
Hamile kalınca mecburen evlendim
Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamadığını savunan Toprak unları söyledi: "Bu yüzden okula gidemedim. Hamile kalınca evlenmek zorunda kaldım. 18 yaşından küçük olduğum için yasal temsilci izni ile evlendim. Yaşımı mahkeme kararı ile 16 olarak büyüttü. Evlilik içerisinde 4 kez düşük yaptım. Düşük yapmamın sebebi eşimin şiddetidir."
2 çocuğumu balkondan aşağı attı
"Benim 2 çocuğumu da balkondan aşağı attı. Bu 15 yıllık süre zarfında sürekli bana ve çocuklarıma fiziksel şiddet uyguladı. Beni sürekli tehdit ediyordu. Kumar alışkanlığı vardı, bundan dolayı gelip şiddet uyguluyordu. Çok korkuyorum. Şikayet edeceğim zaman 'seni de çocukları da öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bundan dolayı şikayetçi olmaya gidemedim."