15 yaşında tecavüz etti, 2 çocuğumu balkondan attı, benden 14-15 yaşında kız istedi

2 çocuğumu balkondan aşağı attı

"Benim 2 çocuğumu da balkondan aşağı attı. Bu 15 yıllık süre zarfında sürekli bana ve çocuklarıma fiziksel şiddet uyguladı. Beni sürekli tehdit ediyordu. Kumar alışkanlığı vardı, bundan dolayı gelip şiddet uyguluyordu. Çok korkuyorum. Şikayet edeceğim zaman 'seni de çocukları da öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Bundan dolayı şikayetçi olmaya gidemedim."