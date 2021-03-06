15 yaş küçük ünlü isimle aşk yaşayan Esra Dermancıoğlu yorumlara kızdı açtı ağzını...
Esra Dermancıoğlu'nun kendisinden 15 yaş küçük ünlü isimle aşkı ortaya çıktı. Magazin yorumcularına çok kızdı, açtı ağzını yumdu gözünü...
Bir Zamanlar Çukurova'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Esra Dermancıoğlu, Adana'dan İstanbul'a dönünce sosyal medyaya daha da yöneldi. Zaten aktif kullandığı Instagram'ın yanı sıra yeni sosyal mecra Clubhouse'a da el attı.
Hatta Clubhouse'daki aktifliği yeni bir aşkın doğmasına da neden oldu. Dermancıoğlu yeni aşkını da Clubhouse'da buldu.
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Sol Yanım adlı dizide rol alan Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Sürpriz ilişki, Murat Balcı’nın Clubhouse’daki profil fotoğrafını Esra Dermancıoğlu ile yanak yanağa olan bir fotoğrafla değiştirince ortaya çıktı.