15 yaş küçük sevgilisi Melodi Erbirliler ile Şef Arda Türkmen ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, yeni sevgilisi Melodi Erbirliler ile Emirgan'da bir mekanda ilk kez görüntülendi. Karşısında kameraları görünce panikleyen Türkmen, ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.
Kanal D ekranlarında yayımlanan Arda'nın Mutfağı ve Arda ile Omuz Omuza programlarının ünlü şefi Arda Türkmen, geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımlarıyla yeni aşkını ele verdi. 45 yaşındaki Arda Türkmen ve 30 yaşındaki Melodi Erbirliler aşkı belgelendi.
Bu kez ise Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler ilk kez yan yana görüntülendi. İkili, Arnavutköy sahilinde kahvaltı yaparken görüntülendi. Aşklarını gizli tutmayı tercih eden çift, görüntülendiklerinin farkına varınca şaşkına döndü.
Ünlü şef gözlüklerini takarak kahvaltısına devam ederken, Melodi Erbilliler ise ne yapacağını şaşırınca telefonuyla konuşmaya başladı.
Yaklaşık 1.5 saat süren kahvaltı sonrası araçlarına doğru yönelen ikili, "Siz nereden çıktınız" dedi. Karantina boyunca kilo aldığı dikkatlerden kaçmayan Türkmen, "Karantina süresince evdeydim, bol bol yemek yaptım" dedi.