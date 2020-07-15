15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını piste indiren kule görevlileri konuştu
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını Atatürk Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiren görevliler yaşananları anlattı.
Atatürk Havalimanı yaklaşma kontrol memuru Özer Özerman, o karanlık gecede Erdoğan'ın pilotu ile, pilot frekansına geçerek uçağın güvenli bir şekilde indirilmesini sağladı. Özerman, "Ben o gece Ankara'daki yaklaşma kontrolörü ile telefonda konuştum. Cumhurbaşkanımızın uçağının Dalaman'dan İstanbul'a gelmek istediğini söylediler. Kendisi zaten o sırada Çanakkale üzerinde bekliyordu. Sabiha Gökçen'e mi Atatürk Havalimanı'na geleceği tam belli değildi. Direkt uçağın pilotuna anlatmamı istediler." dedi.
Sözlerini devam ettiren Özerman, "Pilot frekansına geçerek Atatürk Havalimanı'nda hem asker, hem sivil, hem özel harekat hepsinin burada olduğunu söyledim. Pilot Atatürk Havalimanı'na yaklaşma talimatı almak istediğini söyledi. Bu görüşmeler tabii ki rutini dışına çıkarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
"O anda f16 uçaklarının geçtiğini fark ettim"
O esnada hava trafiği hakkında bilgiler de veren Özerman, "Ben o anda Atatürk Havalimanı üzerinde F16 uçaklarının geçtiğini fark ettim. Sadece o anda 4-5 uçak vardı. Başka illerde de uçan uçaklar vardı. Dalış, tırmanış yaptıklarını, hangi rotaya hangi uçakların gittiğini söyledim. Direkt yaklaşmayı uygun görmedik. Havada dolandırarak getirmeye çalıştık. Çünkü diğer uçakların durumunu da bilmiyorduk. Bir boşluk bulduğumuz zamanda inişimizi yaptık" dedi.
"Havadaki tüm uçakları biliriz, o gece bir iletişime geçme durumu yoktu"
Darbeci askerlerin kule ile irtibata geçmediğini olayların büyümesinin ardından kimseye güvenemediklerini belirten Özerman, "Biz havadaki tüm uçakları biliriz. O gece herhangi bir koordinasyon, iletişime geçme durumu yoktu. Uçak tanımı bile yapılmamıştı. Sivil uçaklar da dahil hepsi tehlike altındaydı. Koordinasyon çok önemliydi ama o anda hiçbir şekilde askeriyeye de güvenemiyorduk. Kimin düşman kimin dost olduğunu bilemiyorduk" diye konuştu.