15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını piste indiren kule görevlileri konuştu

"Havadaki tüm uçakları biliriz, o gece bir iletişime geçme durumu yoktu"

Darbeci askerlerin kule ile irtibata geçmediğini olayların büyümesinin ardından kimseye güvenemediklerini belirten Özerman, "Biz havadaki tüm uçakları biliriz. O gece herhangi bir koordinasyon, iletişime geçme durumu yoktu. Uçak tanımı bile yapılmamıştı. Sivil uçaklar da dahil hepsi tehlike altındaydı. Koordinasyon çok önemliydi ama o anda hiçbir şekilde askeriyeye de güvenemiyorduk. Kimin düşman kimin dost olduğunu bilemiyorduk" diye konuştu.