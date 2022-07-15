15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldıkları otelde izler hala duruyor

"İstanbul ve Ankara gibi Muğla ve Marmaris’te girişimi en ağır yaşayan şehirlerden"

Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla ve Marmaris'in darbe girişimini en ağır yaşayan şehirlerden olduğunu belirterek, "İstanbul ve Ankara o gece darbeyi girişimine en ağır yaşayan illerden ikisiydi. Ama Muğla’da gerçekten çok önemliydi. Çünkü asıl amaç o gün burada olan Cumhurbaşkanımızı ve ailesini almaktı. O yüzden Marmaris’in, Muğla’nın çok apayrı bir önemi var. Bu anlamda da Marmaris’in özellikle bugün burada Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisi olarak kullandığı bu alanda olmak, 15 Temmuz günü bu alanda olmak çok önemli" diye konuştu.