15 Temmuz şehitlerinin yakınları Erdoğan'la biraraya geldi

Muhalefet partileri, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde şehit ailelerinin yalnız bırakıldığını savunuyordu.

ŞEHİT YAKINLARI HEM MECLSİTE HEM DE KÜLLİYEDE AĞIRLANDI

CHP, 15 Temmuz gazilerinin çağrılmadığını iddia ederek, meclisteki törene katılmayacağını açıklamıştı.