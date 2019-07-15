15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçilerle doldu taştı

Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza , mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.