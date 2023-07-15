15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı
15 Temmuz Derneği ve İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Türk bayrağı ile üzerinde''7 Yıl önce bugün burada 34 can Vatan uğruna şehit oldu. Rahmet ve minnetle’’ ve ‘’Vatan millet aşkına'' yazılı dev afişler asıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti.
Darbe girişimi ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Darbe girişiminin sembol yerlerinden olan ve çok sayıda şehidin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı.
Türk bayrağı ile üzerinde''7 Yıl önce bugün burada 34 can Vatan uğruna şehit oldu. Rahmet ve minnetle’’ ve ‘’Vatan millet aşkına'' yazılı dev afişler asıldı.