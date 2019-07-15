15 Temmuz şehidinin annesi ağıtlarıyla yürekleri dağladı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumak için yola çıkan ve teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Nedip Cengiz Eker’in de kabrini ziyaret etti.