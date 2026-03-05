15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı babası gibi "bordo bereli" oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, babası gibi "bordo bereli" oldu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı.
Babasının şehit düştüğü komutanlığa atandı
Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve FETÖ mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak "bordo" beresini taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda askerlerle birlikte iftar yaptı. O askerler arasında Ömer Halisdemir'in kızı da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken yanında Ömer Halisdemir'in kızı da yer aldı. Erdoğan sosyal medya hesabında iftar programına dair yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğit serdengeçtileriyle, sevgili Mehmetçiklerimizle yaptık. Devletimizin bekasını ve milletimizin güvenliğini temin amacıyla vatanımızın dört bir köşesinde canı pahasına görev yapan askerlerimizin her birine Mevla’dan üstün başarılar diliyorum. Rabb’im; askeri, polisi, jandarması, güvenlik korucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun; onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten korusun; ordumuzu daima muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı. Paylaşımda programa ilişkin görseller de yer aldı.