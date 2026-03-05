15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı babası gibi "bordo bereli" oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken yanında Ömer Halisdemir'in kızı da yer aldı. Erdoğan sosyal medya hesabında iftar programına dair yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğit serdengeçtileriyle, sevgili Mehmetçiklerimizle yaptık. Devletimizin bekasını ve milletimizin güvenliğini temin amacıyla vatanımızın dört bir köşesinde canı pahasına görev yapan askerlerimizin her birine Mevla’dan üstün başarılar diliyorum. Rabb’im; askeri, polisi, jandarması, güvenlik korucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun; onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten korusun; ordumuzu daima muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı. Paylaşımda programa ilişkin görseller de yer aldı.