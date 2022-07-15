15 Temmuz mesajları resimli 2022 kısa duygusal 15 Temmuz sözleri
Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik gününün 6. yılı. Ülkemizde resmi tatil olan 15 Temmuz yurt genelinde çoşkuyla kutlanacak. Bu şanlı güne özel en güzel 15 Temmuz sözleri, 15 Temmuz şiirleri ve kısa anlamlı resimli 15 Temmuz sözleri sayfamızda
Bugün 15 Temmuz... FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulundu ve halkın sokağa çıkarak vatanına sahip çıktığı şanlı gün. FETÖ'nün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde Türkiye'yi kana buladığı günün 6. yıl dönümü Kahramanlık destanı yazdığımız 15 Temmuz mesajları, sözleri ve şiirleri haberimizde...Bu güne özel 15 Temmuz sözleri ve resimli 15 Temmuz mesajlarını sizler için derledik.
Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.
15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!
Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)
Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.
Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.