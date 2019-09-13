15 Temmuz gazisi Ankara'da evinin balkonunda uçak yapıyor

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaralanan ve gazi olan Alper Sarısan, “Gazi olmamla birlikte evde dinlenme ve tedavi sürem vardı. Bu süre içerisinde hem Avrupa hem Amerika hem de diğer ülkelerde kendi olanaklarıyla, evlerinde, garajlarında uçak imalatı yapan insanları gördüm. Sonrasında şu anda yaptığım uçağı gördüm. Kendime, ‘Neden buna benzer bir şeyi Türkiye’de yapmayalım?’ diye sordum. Yapabileceğimizi düşündüm, sonrasında 3 aylık bir araştırma sonunda, ‘Bunu bizde yapabiliriz’ dedim” ifadelerini kullandı.