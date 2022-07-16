15 Temmuz demokrasi nöbetleri 6. yılında da devam etti! Vatandaşlar meydanlara akın etti
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yılında vatandaşlar bir kez daha tek yürek olup meydanları boş bırakmadı. Yurdun dört bir yanında demokrasi nöbetleri tutuldu. Kanlı gecedeki şehitlerimiz için dualar edildi Kur'an-ı Kerim okundu.
Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde binlerce vatandaş meydanları doldurdu.
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Demokrasi sevdalısı milyonlar elinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetlerine katıldılar.
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Yurdun dört bir yanında selalar verildi dualar edildi.
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Hain gecedeki 256 şehidimiz için Kur'an'ı Kerimler okundu dualar edildi.
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