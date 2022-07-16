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15 Temmuz demokrasi nöbetleri 6. yılında da devam etti! Vatandaşlar meydanlara akın etti

15 Temmuz demokrasi nöbetleri 6. yılında da devam etti! Vatandaşlar meydanlara akın etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yılında vatandaşlar bir kez daha tek yürek olup meydanları boş bırakmadı. Yurdun dört bir yanında demokrasi nöbetleri tutuldu. Kanlı gecedeki şehitlerimiz için dualar edildi Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz demokrasi nöbetleri 6. yılında da devam etti! Vatandaşlar meydanlara akın etti

Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde binlerce vatandaş meydanları doldurdu.

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15 Temmuz demokrasi nöbetleri 6. yılında da devam etti! Vatandaşlar meydanlara akın etti

Demokrasi sevdalısı milyonlar elinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetlerine katıldılar.

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15 Temmuz demokrasi nöbetleri 6. yılında da devam etti! Vatandaşlar meydanlara akın etti

Yurdun dört bir yanında selalar verildi dualar edildi.

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15 Temmuz demokrasi nöbetleri 6. yılında da devam etti! Vatandaşlar meydanlara akın etti

Hain gecedeki 256 şehidimiz için Kur'an'ı Kerimler okundu dualar edildi.

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